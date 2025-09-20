Trackgood AI (TRAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00036254 $ 0.00036254 $ 0.00036254 24 timer lav $ 0.00037609 $ 0.00037609 $ 0.00037609 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00036254$ 0.00036254 $ 0.00036254 24 timer høy $ 0.00037609$ 0.00037609 $ 0.00037609 All Time High $ 0.00338039$ 0.00338039 $ 0.00338039 Laveste pris $ 0.0001437$ 0.0001437 $ 0.0001437 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) +2.26% Prisendring (7D) +13.66% Prisendring (7D) +13.66%

Trackgood AI (TRAI) sanntidsprisen er $0.00037433. I løpet av de siste 24 timene har TRAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00036254 og et toppnivå på $ 0.00037609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRAI er $ 0.00338039, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRAI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +2.26% over 24 timer og +13.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trackgood AI (TRAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 374.33K$ 374.33K $ 374.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 374.33K$ 374.33K $ 374.33K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Trackgood AI er $ 374.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 374.33K.