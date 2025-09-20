Traceon AI (TOAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00239539 24 timer lav $ 0.00251631 24 timer høy All Time High $ 0.296402 Laveste pris $ 0.00239539 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -4.25% Prisendring (7D) -10.97%

Traceon AI (TOAI) sanntidsprisen er $0.00240547. I løpet av de siste 24 timene har TOAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00239539 og et toppnivå på $ 0.00251631, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOAI er $ 0.296402, mens den rekordlave prisen er $ 0.00239539.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOAI endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -4.25% over 24 timer og -10.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Traceon AI (TOAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.06K Opplagsforsyning 10.00M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Traceon AI er $ 24.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOAI er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.06K.