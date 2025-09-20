Dagens Trabzonspor Fan Token livepris er 0.402843 USD. Spor prisoppdateringer for TRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Trabzonspor Fan Token livepris er 0.402843 USD. Spor prisoppdateringer for TRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Trabzonspor Fan Token Logo

Trabzonspor Fan Token Pris (TRA)

Ikke oppført

1 TRA til USD livepris:

$0.402843
$0.402843
-0.70%1D
USD
Trabzonspor Fan Token (TRA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:00:04 (UTC+8)

Trabzonspor Fan Token (TRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.402489
$ 0.402489
24 timer lav
$ 0.407395
$ 0.407395
24 timer høy

$ 0.402489
$ 0.402489

$ 0.407395
$ 0.407395

$ 9.77
$ 9.77

$ 0.399252
$ 0.399252

-0.03%

-0.77%

-2.19%

-2.19%

Trabzonspor Fan Token (TRA) sanntidsprisen er $0.402843. I løpet av de siste 24 timene har TRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.402489 og et toppnivå på $ 0.407395, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRA er $ 9.77, mens den rekordlave prisen er $ 0.399252.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRA endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trabzonspor Fan Token (TRA) Markedsinformasjon

$ 2.89M
$ 2.89M

--
--

$ 4.03M
$ 4.03M

7.17M
7.17M

10,000,000.0
10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Trabzonspor Fan Token er $ 2.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRA er 7.17M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.

Trabzonspor Fan Token (TRA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Trabzonspor Fan Token til USD ble $ -0.0031530213956628.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Trabzonspor Fan Token til USD ble $ -0.0489837348.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Trabzonspor Fan Token til USD ble $ -0.0424215835.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Trabzonspor Fan Token til USD ble $ -0.0410246810967478.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0031530213956628-0.77%
30 dager$ -0.0489837348-12.15%
60 dager$ -0.0424215835-10.53%
90 dager$ -0.0410246810967478-9.24%

Hva er Trabzonspor Fan Token (TRA)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Trabzonspor Fan Token (TRA) Ressurs

Offisiell nettside

Trabzonspor Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trabzonspor Fan Token (TRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trabzonspor Fan Token (TRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trabzonspor Fan Token.

Sjekk Trabzonspor Fan Tokenprisprognosen nå!

TRA til lokale valutaer

Trabzonspor Fan Token (TRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trabzonspor Fan Token (TRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Trabzonspor Fan Token (TRA)

Hvor mye er Trabzonspor Fan Token (TRA) verdt i dag?
Live TRA prisen i USD er 0.402843 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRA til USD er $ 0.402843. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Trabzonspor Fan Token?
Markedsverdien for TRA er $ 2.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRA?
Den sirkulerende forsyningen av TRA er 7.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRA ?
TRA oppnådde en ATH-pris på 9.77 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRA?
TRA så en ATL-pris på 0.399252 USD.
Hva er handelsvolumet til TRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRA er -- USD.
Vil TRA gå høyere i år?
TRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:00:04 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.