Trabzonspor Fan Token (TRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.402489 24 timer høy $ 0.407395 All Time High $ 9.77 Laveste pris $ 0.399252 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -2.19%

Trabzonspor Fan Token (TRA) sanntidsprisen er $0.402843. I løpet av de siste 24 timene har TRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.402489 og et toppnivå på $ 0.407395, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRA er $ 9.77, mens den rekordlave prisen er $ 0.399252.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRA endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trabzonspor Fan Token (TRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.89M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.03M Opplagsforsyning 7.17M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Trabzonspor Fan Token er $ 2.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRA er 7.17M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03M.