Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.437755 $ 0.437755 $ 0.437755 24 timer lav $ 0.44408 $ 0.44408 $ 0.44408 24 timer høy 24 timer lav $ 0.437755$ 0.437755 $ 0.437755 24 timer høy $ 0.44408$ 0.44408 $ 0.44408 All Time High $ 8.42$ 8.42 $ 8.42 Laveste pris $ 0.405114$ 0.405114 $ 0.405114 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -0.84% Prisendring (7D) -0.54% Prisendring (7D) -0.54%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) sanntidsprisen er $0.440336. I løpet av de siste 24 timene har SPURS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.437755 og et toppnivå på $ 0.44408, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPURS er $ 8.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.405114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPURS endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og -0.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.62M$ 17.62M $ 17.62M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tottenham Hotspur FC Fan Token er $ 4.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPURS er 10.00M, med en total tilgang på 40000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.62M.