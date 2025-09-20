Dagens Tottenham Hotspur FC Fan Token livepris er 0.440336 USD. Spor prisoppdateringer for SPURS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPURS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tottenham Hotspur FC Fan Token livepris er 0.440336 USD. Spor prisoppdateringer for SPURS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPURS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SPURS

SPURS Prisinformasjon

SPURS tokenomics

SPURS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Tottenham Hotspur FC Fan Token Logo

Tottenham Hotspur FC Fan Token Pris (SPURS)

Ikke oppført

1 SPURS til USD livepris:

$0.440336
$0.440336$0.440336
-0.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:59:57 (UTC+8)

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.437755
$ 0.437755$ 0.437755
24 timer lav
$ 0.44408
$ 0.44408$ 0.44408
24 timer høy

$ 0.437755
$ 0.437755$ 0.437755

$ 0.44408
$ 0.44408$ 0.44408

$ 8.42
$ 8.42$ 8.42

$ 0.405114
$ 0.405114$ 0.405114

+0.04%

-0.84%

-0.54%

-0.54%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) sanntidsprisen er $0.440336. I løpet av de siste 24 timene har SPURS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.437755 og et toppnivå på $ 0.44408, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPURS er $ 8.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.405114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPURS endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og -0.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Markedsinformasjon

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

--
----

$ 17.62M
$ 17.62M$ 17.62M

10.00M
10.00M 10.00M

40,000,000.0
40,000,000.0 40,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tottenham Hotspur FC Fan Token er $ 4.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPURS er 10.00M, med en total tilgang på 40000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.62M.

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Tottenham Hotspur FC Fan Token til USD ble $ -0.0037437670431582.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Tottenham Hotspur FC Fan Token til USD ble $ -0.0112494399.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Tottenham Hotspur FC Fan Token til USD ble $ -0.0239958461.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Tottenham Hotspur FC Fan Token til USD ble $ +0.0035432886626443.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0037437670431582-0.84%
30 dager$ -0.0112494399-2.55%
60 dager$ -0.0239958461-5.44%
90 dager$ +0.0035432886626443+0.81%

Hva er Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Tottenham Hotspur FC Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tottenham Hotspur FC Fan Token.

Sjekk Tottenham Hotspur FC Fan Tokenprisprognosen nå!

SPURS til lokale valutaer

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPURS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

Hvor mye er Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) verdt i dag?
Live SPURS prisen i USD er 0.440336 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPURS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPURS til USD er $ 0.440336. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tottenham Hotspur FC Fan Token?
Markedsverdien for SPURS er $ 4.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPURS?
Den sirkulerende forsyningen av SPURS er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPURS ?
SPURS oppnådde en ATH-pris på 8.42 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPURS?
SPURS så en ATL-pris på 0.405114 USD.
Hva er handelsvolumet til SPURS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPURS er -- USD.
Vil SPURS gå høyere i år?
SPURS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPURS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:59:57 (UTC+8)

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.