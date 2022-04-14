TOTO (TOTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TOTO (TOTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TOTO (TOTO) Informasjon TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer. Offisiell nettside: https://www.terrytoto.com/ Kjøp TOTO nå!

TOTO (TOTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOTO (TOTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 478.20K $ 478.20K $ 478.20K Total forsyning: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Sirkulerende forsyning: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 478.20K $ 478.20K $ 478.20K All-time high: $ 0.00299686 $ 0.00299686 $ 0.00299686 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00048303 $ 0.00048303 $ 0.00048303 Lær mer om TOTO (TOTO) pris

TOTO (TOTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOTO (TOTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOTOs tokenomics, kan du utforske TOTO tokenets livepris!

TOTO prisforutsigelse Vil du vite hvor TOTO kan være på vei? Vår TOTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOTO tokenets prisforutsigelse nå!

