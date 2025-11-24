TosDis pris i dag

Sanntids TosDis (DIS) pris i dag er $ 1.11, med en 0.91% endring de siste 24 timene. Nåværende DIS til USD konverteringssats er $ 1.11 per DIS.

TosDis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 82,994, med en sirkulerende forsyning på 75.00K DIS. I løpet av de siste 24 timene DIS har den blitt handlet mellom $ 1.08(laveste) og $ 1.13 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 253.52, mens tidenes laveste notering var $ 0.0094393.

Kortsiktig har DIS beveget seg +0.32% i løpet av den siste timen og +3.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TosDis (DIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.99K$ 82.99K $ 82.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.51K$ 110.51K $ 110.51K Opplagsforsyning 75.00K 75.00K 75.00K Total forsyning 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

