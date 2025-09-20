Tortuga Staked Aptos (TAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 5.34 24 timer høy $ 5.56 All Time High $ 38.0 Laveste pris $ 2.69 Prisendring (1H) +0.44% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) -0.83%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) sanntidsprisen er $5.48. I løpet av de siste 24 timene har TAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.34 og et toppnivå på $ 5.56, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAPT er $ 38.0, mens den rekordlave prisen er $ 2.69.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAPT endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -0.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.61K Opplagsforsyning 18.18K Total forsyning 18,184.11483279

Nåværende markedsverdi på Tortuga Staked Aptos er $ 99.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAPT er 18.18K, med en total tilgang på 18184.11483279. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.61K.