TORA NEKO (TORA) Informasjon Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space. Offisiell nettside: https://toraeth.com Kjøp TORA nå!

TORA NEKO (TORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TORA NEKO (TORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.63K $ 48.63K $ 48.63K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.63K $ 48.63K $ 48.63K All-time high: $ 0.02855826 $ 0.02855826 $ 0.02855826 All-Time Low: $ 0.00026163 $ 0.00026163 $ 0.00026163 Nåværende pris: $ 0.00047226 $ 0.00047226 $ 0.00047226 Lær mer om TORA NEKO (TORA) pris

TORA NEKO (TORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TORA NEKO (TORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TORAs tokenomics, kan du utforske TORA tokenets livepris!

