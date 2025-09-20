Dagens TORA NEKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TORA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TORA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TORA NEKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TORA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TORA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TORA

TORA Prisinformasjon

TORA Offisiell nettside

TORA tokenomics

TORA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TORA NEKO Logo

TORA NEKO Pris (TORA)

Ikke oppført

1 TORA til USD livepris:

$0.00046714
$0.00046714$0.00046714
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
TORA NEKO (TORA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:45:29 (UTC+8)

TORA NEKO (TORA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02855826
$ 0.02855826$ 0.02855826

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+2.99%

+2.10%

+2.10%

TORA NEKO (TORA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TORA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TORA er $ 0.02855826, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TORA endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, +2.99% over 24 timer og +2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TORA NEKO (TORA) Markedsinformasjon

$ 46.71K
$ 46.71K$ 46.71K

--
----

$ 46.71K
$ 46.71K$ 46.71K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TORA NEKO er $ 46.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TORA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.71K.

TORA NEKO (TORA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TORA NEKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TORA NEKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TORA NEKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TORA NEKO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.99%
30 dager$ 0-10.57%
60 dager$ 0+40.41%
90 dager$ 0--

Hva er TORA NEKO (TORA)

Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TORA NEKO (TORA) Ressurs

Offisiell nettside

TORA NEKO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TORA NEKO (TORA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TORA NEKO (TORA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TORA NEKO.

Sjekk TORA NEKOprisprognosen nå!

TORA til lokale valutaer

TORA NEKO (TORA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TORA NEKO (TORA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TORA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TORA NEKO (TORA)

Hvor mye er TORA NEKO (TORA) verdt i dag?
Live TORA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TORA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TORA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TORA NEKO?
Markedsverdien for TORA er $ 46.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TORA?
Den sirkulerende forsyningen av TORA er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTORA ?
TORA oppnådde en ATH-pris på 0.02855826 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TORA?
TORA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TORA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TORA er -- USD.
Vil TORA gå høyere i år?
TORA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TORA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:45:29 (UTC+8)

TORA NEKO (TORA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.