TOPKEK Capital (TOPKEK) Informasjon TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Offisiell nettside: https://www.topkek.io Kjøp TOPKEK nå!

TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOPKEK Capital (TOPKEK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 170.82K $ 170.82K $ 170.82K Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.82K $ 170.82K $ 170.82K All-time high: $ 0.00217787 $ 0.00217787 $ 0.00217787 All-Time Low: $ 0.00007631 $ 0.00007631 $ 0.00007631 Nåværende pris: $ 0.00015494 $ 0.00015494 $ 0.00015494 Lær mer om TOPKEK Capital (TOPKEK) pris

TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOPKEK Capital (TOPKEK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOPKEK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOPKEK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOPKEKs tokenomics, kan du utforske TOPKEK tokenets livepris!

