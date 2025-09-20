TOPKEK Capital (TOPKEK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00217787$ 0.00217787 $ 0.00217787 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.03% Prisendring (7D) +23.01% Prisendring (7D) +23.01%

TOPKEK Capital (TOPKEK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOPKEK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOPKEK er $ 0.00217787, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOPKEK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og +23.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOPKEK Capital (TOPKEK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.74K$ 194.74K $ 194.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 194.74K$ 194.74K $ 194.74K Opplagsforsyning 1.10B 1.10B 1.10B Total forsyning 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93

Nåværende markedsverdi på TOPKEK Capital er $ 194.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOPKEK er 1.10B, med en total tilgang på 1099999648.93. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.74K.