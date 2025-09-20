TopGoal (GOAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00287542 24 timer lav $ 0.00302621 24 timer høy All Time High $ 0.749061 Laveste pris $ 0.00226212 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) +2.49%

TopGoal (GOAL) sanntidsprisen er $0.00292003. I løpet av de siste 24 timene har GOAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00287542 og et toppnivå på $ 0.00302621, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOAL er $ 0.749061, mens den rekordlave prisen er $ 0.00226212.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOAL endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TopGoal (GOAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.57M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.92M Opplagsforsyning 536.25M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TopGoal er $ 1.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOAL er 536.25M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.92M.