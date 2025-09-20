Top G (TOPG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00040894 24 timer lav $ 0.00042665 24 timer høy All Time High $ 0.078363 Laveste pris $ 0.00017581 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -2.35% Prisendring (7D) -1.82%

Top G (TOPG) sanntidsprisen er $0.00041654. I løpet av de siste 24 timene har TOPG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00040894 og et toppnivå på $ 0.00042665, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOPG er $ 0.078363, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017581.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOPG endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -2.35% over 24 timer og -1.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Top G (TOPG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 414.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 414.42K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Top G er $ 414.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOPG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 414.42K.