Tootcoin (TOOT) Informasjon Welcome to TOOTCOIN “A fart ain’t a fart without a loud, proud toot.” What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life’s most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it’s a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest. Offisiell nettside: https://www.tootcoin.org/ Kjøp TOOT nå!

Tootcoin (TOOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tootcoin (TOOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Total forsyning: $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M Sirkulerende forsyning: $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K All-time high: $ 0.00237947 $ 0.00237947 $ 0.00237947 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tootcoin (TOOT) pris

Tootcoin (TOOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tootcoin (TOOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOOTs tokenomics, kan du utforske TOOT tokenets livepris!

TOOT prisforutsigelse Vil du vite hvor TOOT kan være på vei? Vår TOOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOOT tokenets prisforutsigelse nå!

