toona (TOONA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009845 24 timer lav $ 0.00010232 24 timer høy All Time High $ 0.00270249 Laveste pris $ 0.00004263 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.22% Prisendring (7D) -26.12%

toona (TOONA) sanntidsprisen er $0.00009893. I løpet av de siste 24 timene har TOONA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009845 og et toppnivå på $ 0.00010232, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOONA er $ 0.00270249, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004263.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOONA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.22% over 24 timer og -26.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

toona (TOONA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.44K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 93.44K Opplagsforsyning 944.48M Total forsyning 944,477,966.938993

Nåværende markedsverdi på toona er $ 93.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOONA er 944.48M, med en total tilgang på 944477966.938993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.44K.