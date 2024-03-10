tooker kurlson (TOOKER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i tooker kurlson (TOOKER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Offisiell nettside: https://www.tookerkurlson.com/

tooker kurlson (TOOKER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for tooker kurlson (TOOKER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 392.22K $ 392.22K $ 392.22K Total forsyning: $ 970.81M $ 970.81M $ 970.81M Sirkulerende forsyning: $ 970.81M $ 970.81M $ 970.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 392.22K $ 392.22K $ 392.22K All-time high: $ 0.135597 $ 0.135597 $ 0.135597 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040412 $ 0.00040412 $ 0.00040412 Lær mer om tooker kurlson (TOOKER) pris

tooker kurlson (TOOKER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak tooker kurlson (TOOKER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOOKER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOOKER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOOKERs tokenomics, kan du utforske TOOKER tokenets livepris!

