tooker kurlson (TOOKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00042858 $ 0.00042858 $ 0.00042858 24 timer lav $ 0.00045243 $ 0.00045243 $ 0.00045243 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00042858$ 0.00042858 $ 0.00042858 24 timer høy $ 0.00045243$ 0.00045243 $ 0.00045243 All Time High $ 0.135597$ 0.135597 $ 0.135597 Laveste pris $ 0.00033667$ 0.00033667 $ 0.00033667 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -4.08% Prisendring (7D) -11.27% Prisendring (7D) -11.27%

tooker kurlson (TOOKER) sanntidsprisen er $0.00043308. I løpet av de siste 24 timene har TOOKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00042858 og et toppnivå på $ 0.00045243, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOOKER er $ 0.135597, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033667.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOOKER endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -4.08% over 24 timer og -11.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

tooker kurlson (TOOKER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 420.44K$ 420.44K $ 420.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 420.44K$ 420.44K $ 420.44K Opplagsforsyning 970.81M 970.81M 970.81M Total forsyning 970,811,027.2052338 970,811,027.2052338 970,811,027.2052338

Nåværende markedsverdi på tooker kurlson er $ 420.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOOKER er 970.81M, med en total tilgang på 970811027.2052338. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 420.44K.