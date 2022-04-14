Ton Ship (SHIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ton Ship (SHIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ton Ship (SHIP) Informasjon TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Offisiell nettside: https://tonship.com Teknisk dokument: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/

Ton Ship (SHIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ton Ship (SHIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55,55K $ 55,55K $ 55,55K Total forsyning: $ 98,74B $ 98,74B $ 98,74B Sirkulerende forsyning: $ 90,55B $ 90,55B $ 90,55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60,57K $ 60,57K $ 60,57K All-time high: $ 0,00004604 $ 0,00004604 $ 0,00004604 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ton Ship (SHIP) pris

Ton Ship (SHIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ton Ship (SHIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIPs tokenomics, kan du utforske SHIP tokenets livepris!

SHIP prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIP kan være på vei? Vår SHIP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIP tokenets prisforutsigelse nå!

