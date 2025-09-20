Ton Inu (TINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00791586$ 0.00791586 $ 0.00791586 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.01% Prisendring (1D) -11.87% Prisendring (7D) -28.27% Prisendring (7D) -28.27%

Ton Inu (TINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TINU er $ 0.00791586, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TINU endret seg med +2.01% i løpet av den siste timen, -11.87% over 24 timer og -28.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ton Inu (TINU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 141.87K$ 141.87K $ 141.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 141.87K$ 141.87K $ 141.87K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ton Inu er $ 141.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TINU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 141.87K.