TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenomics

TON FISH MEMECOIN (FISH) Informasjon TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram! Offisiell nettside: https://www.tonfish.io/ Kjøp FISH nå!

TON FISH MEMECOIN (FISH) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 1.96M
Total forsyning: $ 408.62T
Sirkulerende forsyning: $ 300.79T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.67M

TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TON FISH MEMECOIN (FISH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FISH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FISH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FISHs tokenomics, kan du utforske FISH tokenets livepris!

FISH prisforutsigelse

