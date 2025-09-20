TON FISH MEMECOIN (FISH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) -3.26% Prisendring (7D) -13.57%

TON FISH MEMECOIN (FISH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FISH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FISH er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FISH endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -3.26% over 24 timer og -13.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TON FISH MEMECOIN (FISH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.97M Opplagsforsyning 300.79T Total forsyning 408,623,396,192,182.06

Nåværende markedsverdi på TON FISH MEMECOIN er $ 2.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FISH er 300.79T, med en total tilgang på 408623396192182.06. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.97M.