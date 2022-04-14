Ton Cat (TCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ton Cat (TCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ton Cat (TCAT) Informasjon Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Offisiell nettside: https://www.toncat.net/ Kjøp TCAT nå!

Ton Cat (TCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ton Cat (TCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 243.87K $ 243.87K $ 243.87K Total forsyning: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Sirkulerende forsyning: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 243.87K $ 243.87K $ 243.87K All-time high: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038284 $ 0.00038284 $ 0.00038284 Lær mer om Ton Cat (TCAT) pris

Ton Cat (TCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ton Cat (TCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TCATs tokenomics, kan du utforske TCAT tokenets livepris!

TCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor TCAT kan være på vei? Vår TCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

