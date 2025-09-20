Ton Cat (TCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03286947$ 0.03286947 $ 0.03286947 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -11.42% Prisendring (7D) -20.98% Prisendring (7D) -20.98%

Ton Cat (TCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TCAT er $ 0.03286947, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TCAT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -11.42% over 24 timer og -20.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ton Cat (TCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 250.37K$ 250.37K $ 250.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 250.37K$ 250.37K $ 250.37K Opplagsforsyning 637.02M 637.02M 637.02M Total forsyning 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056

Nåværende markedsverdi på Ton Cat er $ 250.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TCAT er 637.02M, med en total tilgang på 637017137.1477056. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 250.37K.