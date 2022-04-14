Tomo Cat (TOMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tomo Cat (TOMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tomo Cat (TOMO) Informasjon TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Offisiell nettside: https://www.tomocat.com/ Teknisk dokument: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Kjøp TOMO nå!

Tomo Cat (TOMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tomo Cat (TOMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 350.61K $ 350.61K $ 350.61K Total forsyning: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Sirkulerende forsyning: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 350.61K $ 350.61K $ 350.61K All-time high: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00036764 $ 0.00036764 $ 0.00036764 Lær mer om Tomo Cat (TOMO) pris

Tomo Cat (TOMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tomo Cat (TOMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOMOs tokenomics, kan du utforske TOMO tokenets livepris!

TOMO prisforutsigelse Vil du vite hvor TOMO kan være på vei? Vår TOMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOMO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!