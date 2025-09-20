TOMMY (TOMMY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00313251$ 0.00313251 $ 0.00313251 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.64% Prisendring (1D) -1.87% Prisendring (7D) -4.89% Prisendring (7D) -4.89%

TOMMY (TOMMY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOMMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOMMY er $ 0.00313251, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOMMY endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -1.87% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOMMY (TOMMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.97K$ 24.97K $ 24.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.97K$ 24.97K $ 24.97K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TOMMY er $ 24.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOMMY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.97K.