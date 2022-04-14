Tomb (TOMB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tomb (TOMB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tomb (TOMB) Informasjon Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around. Offisiell nettside: https://tomb.com/ Kjøp TOMB nå!

Tomb (TOMB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tomb (TOMB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 704.13K $ 704.13K $ 704.13K Total forsyning: $ 306.48M $ 306.48M $ 306.48M Sirkulerende forsyning: $ 306.48M $ 306.48M $ 306.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 704.13K $ 704.13K $ 704.13K All-time high: $ 17.82 $ 17.82 $ 17.82 All-Time Low: $ 0.00200003 $ 0.00200003 $ 0.00200003 Nåværende pris: $ 0.00230218 $ 0.00230218 $ 0.00230218 Lær mer om Tomb (TOMB) pris

Tomb (TOMB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tomb (TOMB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOMB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOMB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOMBs tokenomics, kan du utforske TOMB tokenets livepris!

TOMB prisforutsigelse Vil du vite hvor TOMB kan være på vei? Vår TOMB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOMB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!