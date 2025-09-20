Tomb Shares (TSHARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 16.97 24 timer høy $ 18.84 All Time High $ 24,382 Laveste pris $ 7.93 Prisendring (1H) +1.16% Prisendring (1D) +1.87% Prisendring (7D) -1.95%

Tomb Shares (TSHARE) sanntidsprisen er $18.39. I løpet av de siste 24 timene har TSHARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 16.97 og et toppnivå på $ 18.84, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TSHARE er $ 24,382, mens den rekordlave prisen er $ 7.93.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TSHARE endret seg med +1.16% i løpet av den siste timen, +1.87% over 24 timer og -1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tomb Shares (TSHARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 719.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M Opplagsforsyning 39.13K Total forsyning 65,585.45

Nåværende markedsverdi på Tomb Shares er $ 719.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TSHARE er 39.13K, med en total tilgang på 65585.45. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.