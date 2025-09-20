Dagens Tomb livepris er 0.00260746 USD. Spor prisoppdateringer for TOMB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOMB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tomb livepris er 0.00260746 USD. Spor prisoppdateringer for TOMB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOMB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TOMB

TOMB Prisinformasjon

TOMB Offisiell nettside

TOMB tokenomics

TOMB Prisprognose

Tomb Pris (TOMB)

1 TOMB til USD livepris:

$0.00260746
+2.40%1D
USD
Tomb (TOMB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:18:24 (UTC+8)

Tomb (TOMB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00240202
24 timer lav
$ 0.00260751
24 timer høy

$ 0.00240202
$ 0.00260751
$ 17.82
$ 0.00200003
0.00%

+2.44%

-6.42%

-6.42%

Tomb (TOMB) sanntidsprisen er $0.00260746. I løpet av de siste 24 timene har TOMB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240202 og et toppnivå på $ 0.00260751, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOMB er $ 17.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.00200003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOMB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.44% over 24 timer og -6.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tomb (TOMB) Markedsinformasjon

$ 799.14K
--
$ 799.14K
306.48M
306,482,020.6821851
Nåværende markedsverdi på Tomb er $ 799.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOMB er 306.48M, med en total tilgang på 306482020.6821851. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 799.14K.

Tomb (TOMB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Tomb til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Tomb til USD ble $ -0.0001935538.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Tomb til USD ble $ -0.0004569915.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Tomb til USD ble $ +0.000467112367438811.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.44%
30 dager$ -0.0001935538-7.42%
60 dager$ -0.0004569915-17.52%
90 dager$ +0.000467112367438811+21.82%

Hva er Tomb (TOMB)

Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.

Tomb (TOMB) Ressurs

Offisiell nettside

Tomb Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tomb (TOMB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tomb (TOMB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tomb.

Sjekk Tombprisprognosen nå!

TOMB til lokale valutaer

Tomb (TOMB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tomb (TOMB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOMB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Tomb (TOMB)

Hvor mye er Tomb (TOMB) verdt i dag?
Live TOMB prisen i USD er 0.00260746 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TOMB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TOMB til USD er $ 0.00260746. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tomb?
Markedsverdien for TOMB er $ 799.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TOMB?
Den sirkulerende forsyningen av TOMB er 306.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOMB ?
TOMB oppnådde en ATH-pris på 17.82 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TOMB?
TOMB så en ATL-pris på 0.00200003 USD.
Hva er handelsvolumet til TOMB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOMB er -- USD.
Vil TOMB gå høyere i år?
TOMB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOMB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:18:24 (UTC+8)

