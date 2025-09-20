Tomb (TOMB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00240202 24 timer høy $ 0.00260751 All Time High $ 17.82 Laveste pris $ 0.00200003 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +2.44% Prisendring (7D) -6.42%

Tomb (TOMB) sanntidsprisen er $0.00260746. I løpet av de siste 24 timene har TOMB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240202 og et toppnivå på $ 0.00260751, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOMB er $ 17.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.00200003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOMB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.44% over 24 timer og -6.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tomb (TOMB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 799.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 799.14K Opplagsforsyning 306.48M Total forsyning 306,482,020.6821851

Nåværende markedsverdi på Tomb er $ 799.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOMB er 306.48M, med en total tilgang på 306482020.6821851. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 799.14K.