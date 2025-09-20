TOLYS CAT (OPPIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000499 $ 0.0000499 $ 0.0000499 24 timer lav $ 0.00005139 $ 0.00005139 $ 0.00005139 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000499$ 0.0000499 $ 0.0000499 24 timer høy $ 0.00005139$ 0.00005139 $ 0.00005139 All Time High $ 0.00354286$ 0.00354286 $ 0.00354286 Laveste pris $ 0.00002775$ 0.00002775 $ 0.00002775 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +0.22% Prisendring (7D) -16.22% Prisendring (7D) -16.22%

TOLYS CAT (OPPIE) sanntidsprisen er $0.00005101. I løpet av de siste 24 timene har OPPIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000499 og et toppnivå på $ 0.00005139, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPPIE er $ 0.00354286, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002775.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPPIE endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -16.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOLYS CAT (OPPIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.01K$ 51.01K $ 51.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.01K$ 51.01K $ 51.01K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,805.0 999,999,805.0 999,999,805.0

Nåværende markedsverdi på TOLYS CAT er $ 51.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPPIE er 1000.00M, med en total tilgang på 999999805.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.01K.