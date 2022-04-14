TOKPIE (TKP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TOKPIE (TKP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TOKPIE (TKP) Informasjon TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad. Offisiell nettside: https://tokpie.io Kjøp TKP nå!

TOKPIE (TKP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOKPIE (TKP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.31M $ 60.31M $ 60.31M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 79.29M $ 79.29M $ 79.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 76.06M $ 76.06M $ 76.06M All-time high: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.760743 $ 0.760743 $ 0.760743 Lær mer om TOKPIE (TKP) pris

TOKPIE (TKP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOKPIE (TKP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TKP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TKP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TKPs tokenomics, kan du utforske TKP tokenets livepris!

TKP prisforutsigelse Vil du vite hvor TKP kan være på vei? Vår TKP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TKP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!