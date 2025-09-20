TOKPIE (TKP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.806772 24 timer lav $ 0.834533 24 timer høy All Time High $ 1.045 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.81% Prisendring (7D) -4.38%

TOKPIE (TKP) sanntidsprisen er $0.809731. I løpet av de siste 24 timene har TKP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.806772 og et toppnivå på $ 0.834533, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TKP er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TKP endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.81% over 24 timer og -4.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOKPIE (TKP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.90M Opplagsforsyning 79.29M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TOKPIE er $ 64.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TKP er 79.29M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.90M.