Dagens TOKPIE livepris er 0.809731 USD. Spor prisoppdateringer for TKP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TKP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TOKPIE Logo

TOKPIE Pris (TKP)

Ikke oppført

1 TKP til USD livepris:

$0.809373
$0.809373
-2.80%1D
mexc
USD
TOKPIE (TKP) Live prisdiagram
TOKPIE (TKP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.806772
$ 0.806772
24 timer lav
$ 0.834533
$ 0.834533
24 timer høy

$ 0.806772
$ 0.806772

$ 0.834533
$ 0.834533

$ 1.045
$ 1.045

$ 0
$ 0

-0.08%

-2.81%

-4.38%

-4.38%

TOKPIE (TKP) sanntidsprisen er $0.809731. I løpet av de siste 24 timene har TKP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.806772 og et toppnivå på $ 0.834533, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TKP er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TKP endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.81% over 24 timer og -4.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOKPIE (TKP) Markedsinformasjon

$ 64.15M
$ 64.15M

--
--

$ 80.90M
$ 80.90M

79.29M
79.29M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TOKPIE er $ 64.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TKP er 79.29M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.90M.

TOKPIE (TKP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TOKPIE til USD ble $ -0.02343837250494.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TOKPIE til USD ble $ +0.0300448258.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TOKPIE til USD ble $ -0.0071324345.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TOKPIE til USD ble $ +0.3143741091387813.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.02343837250494-2.81%
30 dager$ +0.0300448258+3.71%
60 dager$ -0.0071324345-0.88%
90 dager$ +0.3143741091387813+63.46%

Hva er TOKPIE (TKP)

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

TOKPIE (TKP) Ressurs

Offisiell nettside

TOKPIE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TOKPIE (TKP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TOKPIE (TKP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TOKPIE.

Sjekk TOKPIEprisprognosen nå!

TKP til lokale valutaer

TOKPIE (TKP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TOKPIE (TKP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TKP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TOKPIE (TKP)

Hvor mye er TOKPIE (TKP) verdt i dag?
Live TKP prisen i USD er 0.809731 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TKP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TKP til USD er $ 0.809731. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TOKPIE?
Markedsverdien for TKP er $ 64.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TKP?
Den sirkulerende forsyningen av TKP er 79.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTKP ?
TKP oppnådde en ATH-pris på 1.045 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TKP?
TKP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TKP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TKP er -- USD.
Vil TKP gå høyere i år?
TKP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TKP prisprognosen for en mer grundig analyse.
