Tokoin (TOKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tokoin (TOKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tokoin (TOKO) Informasjon Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community Offisiell nettside: https://www.tokoin.io/ Teknisk dokument: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862 Kjøp TOKO nå!

Tokoin (TOKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tokoin (TOKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 357.60K $ 357.60K $ 357.60K Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 382.27K $ 382.27K $ 382.27K All-time high: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017879 $ 0.00017879 $ 0.00017879 Lær mer om Tokoin (TOKO) pris

Tokoin (TOKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tokoin (TOKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOKOs tokenomics, kan du utforske TOKO tokenets livepris!

TOKO prisforutsigelse Vil du vite hvor TOKO kan være på vei? Vår TOKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOKO tokenets prisforutsigelse nå!

