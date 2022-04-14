Tokito (TOKITO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tokito (TOKITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tokito (TOKITO) Informasjon Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls. Offisiell nettside: https://tokito.ai/ Kjøp TOKITO nå!

Tokito (TOKITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tokito (TOKITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.93K $ 24.93K $ 24.93K Total forsyning: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M Sirkulerende forsyning: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.10K $ 56.10K $ 56.10K All-time high: $ 0.00788618 $ 0.00788618 $ 0.00788618 All-Time Low: $ 0.00005499 $ 0.00005499 $ 0.00005499 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tokito (TOKITO) pris

Tokito (TOKITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tokito (TOKITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOKITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOKITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOKITOs tokenomics, kan du utforske TOKITO tokenets livepris!

TOKITO prisforutsigelse Vil du vite hvor TOKITO kan være på vei? Vår TOKITO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOKITO tokenets prisforutsigelse nå!

