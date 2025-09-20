Tokito (TOKITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00788618 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -1.22% Prisendring (7D) -7.41%

Tokito (TOKITO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOKITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOKITO er $ 0.00788618, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOKITO endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og -7.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tokito (TOKITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.04K Opplagsforsyning 440.69M Total forsyning 991,641,202.4684446

Nåværende markedsverdi på Tokito er $ 24.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOKITO er 440.69M, med en total tilgang på 991641202.4684446. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.04K.