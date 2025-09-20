Tokery Finance (TOFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002401 $ 0.00002401 $ 0.00002401 24 timer lav $ 0.00002474 $ 0.00002474 $ 0.00002474 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002401$ 0.00002401 $ 0.00002401 24 timer høy $ 0.00002474$ 0.00002474 $ 0.00002474 All Time High $ 0.0041742$ 0.0041742 $ 0.0041742 Laveste pris $ 0.00001723$ 0.00001723 $ 0.00001723 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -4.75% Prisendring (7D) -4.75%

Tokery Finance (TOFI) sanntidsprisen er $0.00002412. I løpet av de siste 24 timene har TOFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002401 og et toppnivå på $ 0.00002474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOFI er $ 0.0041742, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001723.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOFI endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -4.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tokery Finance (TOFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.05K$ 22.05K $ 22.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K Opplagsforsyning 914.00M 914.00M 914.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tokery Finance er $ 22.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOFI er 914.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.12K.