TOKERO Pris (TOKERO)
+1.22%
-5.33%
-25.94%
-25.94%
TOKERO (TOKERO) sanntidsprisen er $0.01300092. I løpet av de siste 24 timene har TOKERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01258246 og et toppnivå på $ 0.01623572, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOKERO er $ 0.31424, mens den rekordlave prisen er $ 0.011418.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOKERO endret seg med +1.22% i løpet av den siste timen, -5.33% over 24 timer og -25.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på TOKERO er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOKERO er 115.00M, med en total tilgang på 999998362.1442976. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.02M.
I løpet av i dag er prisendringen på TOKERO til USD ble $ -0.00073271165685527.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TOKERO til USD ble $ -0.0046528485.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TOKERO til USD ble $ -0.0053206577.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TOKERO til USD ble $ -0.016805235164815808.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00073271165685527
|-5.33%
|30 dager
|$ -0.0046528485
|-35.78%
|60 dager
|$ -0.0053206577
|-40.92%
|90 dager
|$ -0.016805235164815808
|-56.38%
TOKERO Token powers TOKERO SocialFi — the network for money, finance, and endless opportunities. Built on top of a proven crypto exchange ecosystem, TOKERO SocialFi redefines how you connect, invest, and grow. Financial education, accessible to all. Further than Web3, further than a future where decentralized finance is the go-to standard, our mission is to offer financial education to every individual who wants to take things to the next level. We live in the age of information, but the flip side of this coin is misinformation. The abundance of courses, the rise of infotainment, and the increased complexity of trading platforms create barriers that facilitate access to financial education. We have created a whole in-house ecosystem that hosts transactions educators, founders, creators, and everyone who wishes to learn, earn, build, and level up. TOKERO Academy and TOKERO Ventures are two amazing places where users can Level UP and grow their career in the crypto space. At the core of our community stands the TOKERO Token. It fuels both our mission and the members of our ecosystem, be they teachers or learners, and to open opportunities to anyone who seeks more. We witnessed a decline in the quality of life amongst fellow Europeans due to a lack of financial education. This impacts individuals of any age and background. But we firmly believe that no matter your current situation, knowing how to manage your assets can create opportunities for a better and more fulfilling life. That’s exactly why we’ve built an ecosystem driven only by excellence. Confidently knowing that everything that is delivered to our community is carefully curated so that the courses are actually good and mentors are truly mentors, not vendors. Our projects and community will operate under the close guidance of The Crypto Mayors, our dedicated regional ambassadors. Since our beginnings in 2018 we’ve come a long way and our community grows day by day. On TOKERO Exchange Platform we have over 70.000 active users. But these numbers will grow faster. In November 2024, our Tap2Earn Game "Crypto Mayors Kombat" will launch in partnership with Ice Open Network and we expect to onboard millions of new users in our ecosystem. We are excited to announce our integration with Solana, a high-performance blockchain known for its incredibly fast processing speeds and low transaction costs. This strategic alliance marks a new beginning for us, but also for the entire crypto space. The value we are going to bring on the table will be massive. It’s time to thrive. It’s time to Level UP. With the TOKERO Token and TOKERO SocialFi, the next era of money, education, and opportunity is already here.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.