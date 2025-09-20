TOKERO (TOKERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01258246 $ 0.01258246 $ 0.01258246 24 timer lav $ 0.01623572 $ 0.01623572 $ 0.01623572 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01258246$ 0.01258246 $ 0.01258246 24 timer høy $ 0.01623572$ 0.01623572 $ 0.01623572 All Time High $ 0.31424$ 0.31424 $ 0.31424 Laveste pris $ 0.011418$ 0.011418 $ 0.011418 Prisendring (1H) +1.22% Prisendring (1D) -5.33% Prisendring (7D) -25.94% Prisendring (7D) -25.94%

TOKERO (TOKERO) sanntidsprisen er $0.01300092. I løpet av de siste 24 timene har TOKERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01258246 og et toppnivå på $ 0.01623572, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOKERO er $ 0.31424, mens den rekordlave prisen er $ 0.011418.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOKERO endret seg med +1.22% i løpet av den siste timen, -5.33% over 24 timer og -25.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOKERO (TOKERO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Opplagsforsyning 115.00M 115.00M 115.00M Total forsyning 999,998,362.1442976 999,998,362.1442976 999,998,362.1442976

Nåværende markedsverdi på TOKERO er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOKERO er 115.00M, med en total tilgang på 999998362.1442976. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.02M.