Tokeo pris i dag

Sanntids Tokeo (TOKE) pris i dag er $ 0.00569454, med en 0.62% endring de siste 24 timene. Nåværende TOKE til USD konverteringssats er $ 0.00569454 per TOKE.

Tokeo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 304,228, med en sirkulerende forsyning på 53.23M TOKE. I løpet av de siste 24 timene TOKE har den blitt handlet mellom $ 0.00568579(laveste) og $ 0.00593161 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.081304, mens tidenes laveste notering var $ 0.00568579.

Kortsiktig har TOKE beveget seg -3.60% i løpet av den siste timen og -39.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tokeo (TOKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 304.23K$ 304.23K $ 304.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 571.53K$ 571.53K $ 571.53K Opplagsforsyning 53.23M 53.23M 53.23M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

