TokenSight (TKST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TokenSight (TKST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

TokenSight (TKST) Informasjon TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security. Offisiell nettside: https://www.tokensight.io/ Teknisk dokument: https://tokensight.gitbook.io Kjøp TKST nå!

TokenSight (TKST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TokenSight (TKST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 357.35K $ 357.35K $ 357.35K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 48.72M $ 48.72M $ 48.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 733.44K $ 733.44K $ 733.44K All-time high: $ 0.961383 $ 0.961383 $ 0.961383 All-Time Low: $ 0.00341994 $ 0.00341994 $ 0.00341994 Nåværende pris: $ 0.00733437 $ 0.00733437 $ 0.00733437 Lær mer om TokenSight (TKST) pris

TokenSight (TKST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TokenSight (TKST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TKST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TKST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TKSTs tokenomics, kan du utforske TKST tokenets livepris!

TKST prisforutsigelse Vil du vite hvor TKST kan være på vei? Vår TKST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TKST tokenets prisforutsigelse nå!

