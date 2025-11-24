TokenOS AI pris i dag

Sanntids TokenOS AI (TOS) pris i dag er $ 0.0001595, med en 16.11% endring de siste 24 timene. Nåværende TOS til USD konverteringssats er $ 0.0001595 per TOS.

TokenOS AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 160,396, med en sirkulerende forsyning på 999.83M TOS. I løpet av de siste 24 timene TOS har den blitt handlet mellom $ 0.00015295(laveste) og $ 0.00020746 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00056721, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008114.

Kortsiktig har TOS beveget seg +4.28% i løpet av den siste timen og -7.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TokenOS AI (TOS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på TokenOS AI er $ 160.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOS er 999.83M, med en total tilgang på 999828645.924753. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.40K.