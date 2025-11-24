TokenClub pris i dag

Sanntids TokenClub (TCT) pris i dag er $ 0.00036543, med en 12.28% endring de siste 24 timene. Nåværende TCT til USD konverteringssats er $ 0.00036543 per TCT.

TokenClub rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 211,517, med en sirkulerende forsyning på 578.82M TCT. I løpet av de siste 24 timene TCT har den blitt handlet mellom $ 0.00035253(laveste) og $ 0.00041801 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.110162, mens tidenes laveste notering var $ 0.00023584.

Kortsiktig har TCT beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +9.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TokenClub (TCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 211.52K$ 211.52K $ 211.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 365.43K$ 365.43K $ 365.43K Opplagsforsyning 578.82M 578.82M 578.82M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TokenClub er $ 211.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TCT er 578.82M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 365.43K.