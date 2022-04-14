Token 7007 (7007) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Token 7007 (7007), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Token 7007 (7007) Informasjon Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Offisiell nettside: https://www.7007.ai/ Kjøp 7007 nå!

Token 7007 (7007) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Token 7007 (7007), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.55K $ 5.55K $ 5.55K Total forsyning: $ 95.40M $ 95.40M $ 95.40M Sirkulerende forsyning: $ 95.40M $ 95.40M $ 95.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.55K $ 5.55K $ 5.55K All-time high: $ 0.02272269 $ 0.02272269 $ 0.02272269 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Token 7007 (7007) pris

Token 7007 (7007) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Token 7007 (7007) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 7007 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 7007 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 7007s tokenomics, kan du utforske 7007 tokenets livepris!

7007 prisforutsigelse Vil du vite hvor 7007 kan være på vei? Vår 7007 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 7007 tokenets prisforutsigelse nå!

