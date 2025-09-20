Token 7007 Pris (7007)
--
--
0.00%
0.00%
Token 7007 (7007) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 7007 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 7007 er $ 0.02272269, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 7007 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Token 7007 er $ 5.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 7007 er 95.40M, med en total tilgang på 95398742.193043. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.55K.
I løpet av i dag er prisendringen på Token 7007 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Token 7007 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Token 7007 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Token 7007 til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|0.00%
|60 dager
|$ 0
|-79.75%
|90 dager
|$ 0
|--
Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.
