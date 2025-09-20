TOGE (TOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) -0.41% Prisendring (7D) -9.89% Prisendring (7D) -9.89%

TOGE (TOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOGE endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -9.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOGE (TOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.63K$ 23.63K $ 23.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.63K$ 23.63K $ 23.63K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TOGE er $ 23.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOGE er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.63K.