Todin pris i dag

Sanntids Todin (TDN) pris i dag er $ 0.00097439, med en 15.57% endring de siste 24 timene. Nåværende TDN til USD konverteringssats er $ 0.00097439 per TDN.

Todin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 142,198, med en sirkulerende forsyning på 146.17M TDN. I løpet av de siste 24 timene TDN har den blitt handlet mellom $ 0.00082407(laveste) og $ 0.0010006 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00443116, mens tidenes laveste notering var $ 0.00060277.

Kortsiktig har TDN beveget seg -0.11% i løpet av den siste timen og +13.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Todin (TDN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 142.20K$ 142.20K $ 142.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 780.48K$ 780.48K $ 780.48K Opplagsforsyning 146.17M 146.17M 146.17M Total forsyning 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

