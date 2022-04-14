Toadie Meme Coin (TOAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Toadie Meme Coin (TOAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Toadie Meme Coin (TOAD) Informasjon What is the project about? Toadie Meme Coin (TOAD) is a cryptocurrency launched on the Solana blockchain. TOAD has a current supply of 100,000,000 tokens, with 80% in circulation, while 10% of the supply is allocated for gaming, and 10% for platform operation + CEX listing. It is trading on Raydium with a $550k+ trade volume over the last 24 hours. What makes your project unique? Toadie Meme Coin ($TOAD) has an active and strong community of over 5500 holders! It has a presale on Raydium and was incubated by Gotbit hedge fund and Playbux. It is an NFT and community-driven gaming platform with 100% transparent Tokenomics, 0% Buy/Sell taxes, LP burnt, Contract revoked, SAFU verified Smart Contract. History of your project. $TOAD is a unique frog meme coin that combines the concepts of Frog, gaming, and NFT to create a powerful and exciting new token, placing community power and control at its core. $TOAD is a community-driven project built on the Solana blockchain. What’s next for your project? TOAD Token's roadmap has achieved significant milestones, including NFT launch, community building, Playbux incubation, and Gotbit hedge funds, launch of quests and the first game.. Additionally, the next step is to introduce strategic partnerships, more advanced games, and establish Adoption. What can your token be used for? TOAD Token serves as a genuine meme token, providing utility through NFT integration and gaming reward earning. Soon, more features will be added. These features promote organic and sustainable value growth within our community. Offisiell nettside: https://toadie.co/ Teknisk dokument: https://toadie.medium.com/toad-valley-restoration-quest-9cca215eca66 Kjøp TOAD nå!

Toadie Meme Coin (TOAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Toadie Meme Coin (TOAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.50K $ 57.50K $ 57.50K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.50K $ 57.50K $ 57.50K All-time high: $ 0.114657 $ 0.114657 $ 0.114657 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057498 $ 0.00057498 $ 0.00057498 Lær mer om Toadie Meme Coin (TOAD) pris

Toadie Meme Coin (TOAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Toadie Meme Coin (TOAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOADs tokenomics, kan du utforske TOAD tokenets livepris!

TOAD prisforutsigelse Vil du vite hvor TOAD kan være på vei? Vår TOAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOAD tokenets prisforutsigelse nå!

