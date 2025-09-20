Toadie Meme Coin (TOAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.114657 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -2.47% Prisendring (7D) +4.50%

Toadie Meme Coin (TOAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TOAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOAD er $ 0.114657, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOAD endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -2.47% over 24 timer og +4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Toadie Meme Coin (TOAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.01K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.01K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Toadie Meme Coin er $ 57.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOAD er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.01K.