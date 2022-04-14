To The Sun (SUNPUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i To The Sun (SUNPUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

To The Sun (SUNPUMP) Informasjon To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered? With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun. The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever. If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky! Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is! Offisiell nettside: https://tothesun.vip/ Kjøp SUNPUMP nå!

To The Sun (SUNPUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for To The Sun (SUNPUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.61K $ 37.61K $ 37.61K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.61K $ 37.61K $ 37.61K All-time high: $ 0.00142861 $ 0.00142861 $ 0.00142861 All-Time Low: $ 0.00002116 $ 0.00002116 $ 0.00002116 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om To The Sun (SUNPUMP) pris

To The Sun (SUNPUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak To The Sun (SUNPUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUNPUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUNPUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUNPUMPs tokenomics, kan du utforske SUNPUMP tokenets livepris!

SUNPUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor SUNPUMP kan være på vei? Vår SUNPUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUNPUMP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!