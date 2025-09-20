To The Sun Pris (SUNPUMP)
-0.00%
-0.25%
-0.52%
-0.52%
To The Sun (SUNPUMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUNPUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUNPUMP er $ 0.00142861, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUNPUMP endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.25% over 24 timer og -0.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på To The Sun er $ 38.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUNPUMP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.69K.
I løpet av i dag er prisendringen på To The Sun til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på To The Sun til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på To The Sun til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på To The Sun til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.25%
|30 dager
|$ 0
|-1.87%
|60 dager
|$ 0
|+32.47%
|90 dager
|$ 0
|--
To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered? With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun. The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever. If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky! Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is!
