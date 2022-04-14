TN100x (TN100X) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TN100x (TN100X), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TN100x (TN100X) Informasjon $TN100x is a memecoin on Base backed by one of the largest and most popular communities on Warpcast. The objective is fun and entertainment backed by novel crypto mechanisms. Offisiell nettside: https://tn100x.com Kjøp TN100X nå!

TN100x (TN100X) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TN100x (TN100X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 679.76K $ 679.76K $ 679.76K Total forsyning: $ 8.68B $ 8.68B $ 8.68B Sirkulerende forsyning: $ 7.30B $ 7.30B $ 7.30B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 809.04K $ 809.04K $ 809.04K All-time high: $ 0.00583127 $ 0.00583127 $ 0.00583127 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TN100x (TN100X) pris

TN100x (TN100X) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TN100x (TN100X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TN100X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TN100X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TN100Xs tokenomics, kan du utforske TN100X tokenets livepris!

TN100X prisforutsigelse Vil du vite hvor TN100X kan være på vei? Vår TN100X prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TN100X tokenets prisforutsigelse nå!

