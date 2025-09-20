TN100x (TN100X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00583127$ 0.00583127 $ 0.00583127 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +1.02% Prisendring (7D) -12.53% Prisendring (7D) -12.53%

TN100x (TN100X) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TN100X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TN100X er $ 0.00583127, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TN100X endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +1.02% over 24 timer og -12.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TN100x (TN100X) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 786.10K$ 786.10K $ 786.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 935.60K$ 935.60K $ 935.60K Opplagsforsyning 7.30B 7.30B 7.30B Total forsyning 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474

Nåværende markedsverdi på TN100x er $ 786.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TN100X er 7.30B, med en total tilgang på 8683375401.189474. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 935.60K.